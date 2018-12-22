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У «Дома-2» очень скоро появится новая съемочная площадка в Новой Москве

Несколько месяцев назад в Сети появилась новость о том, что власти столицы намерены отобрать часть съемочной площадки у телепроекта «Дом-2», который расположился в поселке Летова роща, дабы проложить скоростную автомагистраль.

Владельцам территории, где живут и работают герои легендарного реалити-шоу, предложили хорошую денежную компенсацию или же аналогичный по размеру участок земли в любом другом районе. В итоге, они сошлись на втором варианте, и теперь в августе 2019 года на территории Поляны начнется строительство дороги, а пока там продолжают проводится съемки.

У «Дома-2» очень скоро появится новая съемочная площадка в Новой Москве

Стоит отметить, что многие ненавистники телестройки были рады, что наконец-то «Дом-2» прекратит свое существование, поскольку проводить съемки на том участке, который останется после появления магистрали, будет очень сложно, а построить новую съемочную площадку за такой короткий срок невозможно.

Однако на днях появилась информация, что новая Поляна будет находиться в Новой Москве. Сейчас активно ведется разработка проекта, и как только макет будет утвержден, начнутся строительные работы.

У «Дома-2» очень скоро появится новая съемочная площадка в Новой Москве

Поклонники реалити-шоу не могли не оценить эту новость. В Сети они уже вовсю обсуждают новую территорию «Дома-2», а также гадают, когда состоится переезд. По мнению большинства, это произойдет в день 15-летия проекта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:02

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