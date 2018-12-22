У «Дома-2» очень скоро появится новая съемочная площадка в Новой Москве





Владельцам территории, где живут и работают герои легендарного реалити-шоу, предложили хорошую денежную компенсацию или же аналогичный по размеру участок земли в любом другом районе. В итоге, они сошлись на втором варианте, и теперь в августе 2019 года на территории Поляны начнется строительство дороги, а пока там продолжают проводится съемки.Стоит отметить, что многие ненавистники телестройки были рады, что наконец-то «Дом-2» прекратит свое существование, поскольку проводить съемки на том участке, который останется после появления магистрали, будет очень сложно, а построить новую съемочную площадку за такой короткий срок невозможно.Однако на днях появилась информация, что новая Поляна будет находиться в Новой Москве. Сейчас активно ведется разработка проекта, и как только макет будет утвержден, начнутся строительные работы.Поклонники реалити-шоу не могли не оценить эту новость. В Сети они уже вовсю обсуждают новую территорию «Дома-2», а также гадают, когда состоится переезд. По мнению большинства, это произойдет в день 15-летия проекта.