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Кети Топурия посоветовала подписчикам относиться к окружающим, как учитель к ученикам

Известная российская певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия в своем блоге Instagram решила дать философский совет своим подписчикам. По ее мнению нужно воспринимать окружающих людей своими учениками и стараться понять каждого из них.
Кети Топурия посоветовала подписчикам относиться к окружающим, как учитель к ученикам

Кети Топурия имеет репутацию достаточно свободомыслящей личности, у которой есть ответы на все вопросы и свое видение мира. В одном из своих постов она рекомендует пользователям социальной сети Instagram смотреть на мир шире и свободнее. Как только человек будет смотреть на другого с позиции учителя, то их общение сразу изменится. Если положительно «встречать» каждого человека, который попадается на жизненном пути, то мир станет намного лучше.

Читатели блога певицы отметили, что она является воплощением добра и оптимизма, а также поблагодарили кумира за дельный совет. Кто-то подчеркнул, что Кети Топурия очень красивая, и пожелали ей много добра. В одной из отметок «Нравится» можно увидеть лайк известного российского музыкального продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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