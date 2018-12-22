Кети Топурия посоветовала подписчикам относиться к окружающим, как учитель к ученикам

Кети Топурия имеет репутацию достаточно свободомыслящей личности, у которой есть ответы на все вопросы и свое видение мира. В одном из своих постов она рекомендует пользователям социальной сети Instagram смотреть на мир шире и свободнее. Как только человек будет смотреть на другого с позиции учителя, то их общение сразу изменится. Если положительно «встречать» каждого человека, который попадается на жизненном пути, то мир станет намного лучше.Читатели блога певицы отметили, что она является воплощением добра и оптимизма, а также поблагодарили кумира за дельный совет. Кто-то подчеркнул, что Кети Топурия очень красивая, и пожелали ей много добра. В одной из отметок «Нравится» можно увидеть лайк известного российского музыкального продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина.