Hyundai готовит к дебюту новую бюджетную версию Hyundai Leonis





Не так давно в Сети появились снимки новой версии. Тесты нового кроссовера уже фактически закончены. При этом дебют авто пройдет в начале следующего года. Основой Hyundai Leonis является архитектура Hyundai Kona. Транспортное средство обладает следующими размерами: 4090X1770X1555 мм. При этом величина колесной базы составляет 2 600 мм. В подкапотном пространстве новой Hyundai Leonis находится бензиновая силовая установка на 1.6 литра. Силовой агрегат генерирует 128 лошадок. Мотор приводит в действие шестидиапазонная МКПП либо АКПП с передним приводом.Новый кросс Hyundai Leonis оснащается семнадцатидюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала, стеклянным верхом, восьмидюймовым сенсорным экраном мультимедийного центра, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения. Hyundai Leonis в Корее оценивается в 15 млн. вон. Это составляет около 900 тыс. руб.