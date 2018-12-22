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Валерия в Instagram показала установленную у нее дома новогоднюю елку

Знаменитая российская певица Валерия в своем блоге Instagram поделилась со своими подписчиками видеороликом, где можно ее увидеть около красиво наряженной новогодней елки. Знаменитость призналась, что теперь наряжает ее только для себя, поскольку дети выросли и больше не живут с ней.
Валерия в Instagram показала установленную у нее дома новогоднюю елку

Валерия поздравила своих подписчиков в социальной сети Instagram с приближающимися праздниками. Под постом она призналась, что когда ее дети были маленькими, то процесс подготовки дома к Новому году был весьма интересным: они пекли пряники, наряжали вместе елку и дом. Но со временем их интерес становился все меньше, а затем они и вовсе покинули родное жилище. Певица признается, что теперь ей не для кого этим заниматься. Но она все равно это делает, поскольку данный процесс стал доброй традицией, которая ее очень радует каждый год. А красиво украшенная ель делает дом уютнее и теплее.

Читатели блога певицы на высоком уровне оценили хвойную красавицу и засыпали звезду комплиментами. Многие стали поздравлять кумира и друг друга с наступающими праздниками. А видеоролик быстро набрал множество просмотров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:03

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