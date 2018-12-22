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Филипп Киркоров откровенно рассказал об обратной стороне брака с Пугачёвой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров откровенно рассказал об обратной стороне брака с Аллой Пугачёвой. Как выяснилось во время съёмок документального фильма «Цвет настроения», в жизни Примадонна является жёстким и принципиальным человеком.

Филипп Киркоров откровенно рассказал об обратной стороне брака с Пугачёвой


Филипп Киркоров в рамках подготовки документального фильма о его жизни и творчестве «Цвет настроения» с удовольствием отвечал на вопросы журналистов, стараясь быть предельно откровенным и понятным. Не обошли певца стороной и расспросы корреспондентов о прошлом, а именно о жизни с Аллой Пугачёвой. Об обратной стороне брака с Примадонной поп-король молчать не стал, а признался, что только на сцене она выглядела, как женщина из разряда «люби меня», но за кадром всегда оставалась жёстким и принципиальным человеком. По мнению экс-супруга, именно это качество помогло ей достичь того статуса и внимания, которым она обладает сейчас.

Не стал Филипп Киркоров лукавить и по поводу того, что быть звездой научился именно благодаря Алле Борисовне, постепенно перенимая у неё то мастерство, которое она демонстрировала на своих выступлениях.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:40

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