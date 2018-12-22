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Алика Смехова встретит Новый год в компании Кристины Орбакайте и Леонида Агутина

Известная актриса Алика Смехова поделилась планами на Новый год. Звезда собирается встретить праздник в компании Критины Орбакайте и Леонида Агутина в одном из ресторанов российской столицы.

Алика Смехова встретит Новый год в компании Кристины Орбакайте и Леонида Агутина

Представительница отечественного шоу-бизнеса рассказала в Instagram, как и где она проведет новогоднюю ночь. Алика Смехова призналась, что встретит Новый год в качестве ведущей, а компанию ей составят звездные друзья Кристина Орбакайте и Леонид Агутин. Сыновья артистки присоединяться к знаменитой родительнице.

Алика Смехова также поинтересовалась у фанатов, где они планируют проводить "волшебную ночь". Фолловеры принялись отвечать на вопрос знаменитости и осыпать её множеством комплиментов: "Эффектная очень девушка", "Какая вы статная элегантная леди", "Очаровательная", "С наступающим вас, прекрасная Алика", "Великолепная ведущая".
Алика Смехова встретит Новый год в компании Кристины Орбакайте и Леонида Агутина

Почитатели творчества актрисы порадовались за кумира, пожелав весело и красиво провести время.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:03

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