Алика Смехова встретит Новый год в компании Кристины Орбакайте и Леонида Агутина

Представительница отечественного шоу-бизнеса рассказала в Instagram, как и где она проведет новогоднюю ночь. Алика Смехова призналась, что встретит Новый год в качестве ведущей, а компанию ей составят звездные друзья Кристина Орбакайте и Леонид Агутин. Сыновья артистки присоединяться к знаменитой родительнице.Алика Смехова также поинтересовалась у фанатов, где они планируют проводить "волшебную ночь". Фолловеры принялись отвечать на вопрос знаменитости и осыпать её множеством комплиментов: "Эффектная очень девушка", "Какая вы статная элегантная леди", "Очаровательная", "С наступающим вас, прекрасная Алика", "Великолепная ведущая".Почитатели творчества актрисы порадовались за кумира, пожелав весело и красиво провести время.