Алика Смехова встретит Новый год в компании Кристины Орбакайте и Леонида Агутина
Известная актриса Алика Смехова поделилась планами на Новый год. Звезда собирается встретить праздник в компании Критины Орбакайте и Леонида Агутина в одном из ресторанов российской столицы.
Представительница отечественного шоу-бизнеса рассказала в Instagram, как и где она проведет новогоднюю ночь. Алика Смехова призналась, что встретит Новый год в качестве ведущей, а компанию ей составят звездные друзья Кристина Орбакайте и Леонид Агутин. Сыновья артистки присоединяться к знаменитой родительнице.
Алика Смехова также поинтересовалась у фанатов, где они планируют проводить "волшебную ночь". Фолловеры принялись отвечать на вопрос знаменитости и осыпать её множеством комплиментов: "Эффектная очень девушка", "Какая вы статная элегантная леди", "Очаровательная", "С наступающим вас, прекрасная Алика", "Великолепная ведущая".
Почитатели творчества актрисы порадовались за кумира, пожелав весело и красиво провести время.
Представительница отечественного шоу-бизнеса рассказала в Instagram, как и где она проведет новогоднюю ночь. Алика Смехова призналась, что встретит Новый год в качестве ведущей, а компанию ей составят звездные друзья Кристина Орбакайте и Леонид Агутин. Сыновья артистки присоединяться к знаменитой родительнице.
Алика Смехова также поинтересовалась у фанатов, где они планируют проводить "волшебную ночь". Фолловеры принялись отвечать на вопрос знаменитости и осыпать её множеством комплиментов: "Эффектная очень девушка", "Какая вы статная элегантная леди", "Очаровательная", "С наступающим вас, прекрасная Алика", "Великолепная ведущая".
Почитатели творчества актрисы порадовались за кумира, пожелав весело и красиво провести время.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:03