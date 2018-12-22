Нина Добрев: «Ем каждые 2 часа и много тренируюсь, чтобы сохранить идеальную фигуру»

Нина Добрев покорила сердца многих зрителей и коллег по съемочной площадке, когда играла главную роль в телесериале «Дневник вампира». Это подтверждает роман артистки с одним из ее коллег по площадке Иэном Сомерхолдером. Снявшись для обложки журнала Women’s Health, Добрев так же дала интервью, в ходе которого призналась, что часто ест и много тренируется. Она предпочитает йогу, бокс или фитнес, также знаменитость не отказывает себе в посещении сауны и спортзала.Нина Добрев признается, что только таким способом она смогла добиться идеальной фигуры и впервые увидеть кубики на своем прессе. Актриса поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком обложки журнала, который собрал множество отметок «нравится» и восторженных комментариев. Однако некоторые отметили, что выражение лица их кумира стало для них непривычным из-за изменения формы бровей. Добрев решила последовать моде и сделала их достаточно густыми.