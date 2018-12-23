Обновленный Chevrolet Equinox приехал к китайским дилерам





На китайском рынке весной прошедшего года появился кроссовер Chevrolet Equinox новой генерации. Теперь к дилерам приехала обновленная вариация машины. Транспортное средство не получило глобальных изменений в своей внешности. В салоне имеется новая мультимедийная система с поддержкой смартфонов. Модель отличается более качественными материалами отделки. Базовая комплектация предполагает наличие светодиодных ДХО, колесных восемнадцатидюймовых дисков, системы экстренного торможения.Кроссовер в начальной комплектации с полуторалитровым силовым агрегатом на 179 лошадей, а также шестиступенчатой автоматической КПП оценивается в 1 720 000 руб. Топовая вариация с двухлитровым турбированным силовым агрегатом на 260 лошадей оценивается в 2 500 000 руб.