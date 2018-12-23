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Обновленный Chevrolet Equinox приехал к китайским дилерам

Обновленная версия кроссовера Chevrolet Equinox приехала к китайским дилерам. Она позиционируется производителем, как версия 2019 года.

Обновленный Chevrolet Equinox приехал к китайским дилерам


На китайском рынке весной прошедшего года появился кроссовер Chevrolet Equinox новой генерации. Теперь к дилерам приехала обновленная вариация машины. Транспортное средство не получило глобальных изменений в своей внешности. В салоне имеется новая мультимедийная система с поддержкой смартфонов. Модель отличается более качественными материалами отделки. Базовая комплектация предполагает наличие светодиодных ДХО, колесных восемнадцатидюймовых дисков, системы экстренного торможения.

Кроссовер в начальной комплектации с полуторалитровым силовым агрегатом на 179 лошадей, а также шестиступенчатой автоматической КПП оценивается в 1 720 000 руб. Топовая вариация с двухлитровым турбированным силовым агрегатом на 260 лошадей оценивается в 2 500 000 руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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