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Юлия Снигирь показала на фото себя в раннем детстве

Российская телеведущая и актриса Юлия Снигирь показала на фото себя в раннем детстве. Архивный снимок из семейного альбома знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Юлия Снигирь показала на фото себя в раннем детстве


Юлия Снигирь в свои 35 лет также трепетно вспоминает о родителях, рядом с которыми она всегда была беззаботной маленькой девочкой, не понимающей, что происходит вокруг. На этот раз, перебирая архивные семейные снимки, актриса наткнулась на фото себя в раннем детстве, которое тут же решила продемонстрировать поклонникам в Instagram. В подписи к публикации знаменитость написала, что кадр был сделан как раз после визита к врачу, а по её печальным детским глазам можно понять, что поход к доктору явно ей не понравился.

В комментариях под снимком фолловеры тоже решили пошутить на эту тему, ведь кадр действительно выглядит довольно забавным. Многие заметили, что в возрасте до 2 лет Юлия Снигирь уже была довольно красивым ребёнком, поэтому не удивительно, что она и сейчас выглядит замечательно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:27

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