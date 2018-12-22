Юлия Снигирь показала на фото себя в раннем детстве

Юлия Снигирь в свои 35 лет также трепетно вспоминает о родителях, рядом с которыми она всегда была беззаботной маленькой девочкой, не понимающей, что происходит вокруг. На этот раз, перебирая архивные семейные снимки, актриса наткнулась на фото себя в раннем детстве, которое тут же решила продемонстрировать поклонникам в Instagram. В подписи к публикации знаменитость написала, что кадр был сделан как раз после визита к врачу, а по её печальным детским глазам можно понять, что поход к доктору явно ей не понравился.В комментариях под снимком фолловеры тоже решили пошутить на эту тему, ведь кадр действительно выглядит довольно забавным. Многие заметили, что в возрасте до 2 лет Юлия Снигирь уже была довольно красивым ребёнком, поэтому не удивительно, что она и сейчас выглядит замечательно.