У Александры Шевы наконец-то проснулся материнский инстинкт

Сама же девушка никогда не считала себя плохой матерью и свое поведение оправдывала тем, что в периметре она зарабатывала деньги, чтобы ее ребенок ни в чем не нуждался. Однако, покинув реалити-шоу Саша не отправилась к малышке, а продолжила строить интрижки с бывшими коллегами.По этой причине на нее обрушился новый шквал критики, к которому присоединились и редакторы журнала «Дом-2». В частности, на официальной странице издания в Instagram появилось несколько заметок, в которых говорилось, что Шеву могут лишить родительских прав, так как она не только не видит свою дочь, но ничем ей не помогает. В итоге девочку воспитывает и содержит бабушка и тетя (мама и старшая сестра Саши).Впрочем, позже в Сети появилось опровержение этой информации. Девушка заявила, что живет в Москве только ради дочери, чтобы иметь возможность хорошо зарабатывать и полностью обеспечивать ее потребности, так как в родном городе зарплаты очень низкие.Более того, несколько недель назад экс-звезда телестройки все-таки навестила ребенка, а после опубликовала в микроблоге в «Инстаграм» огромный пост, в котором призналась, что наконец-то почувствовала себя матерью.Саша всегда думала, что возлюбленный должен стимулировать женщину своей любовью и энергией, но ошибалась. Главным ее стимулом является дочь, и она сделает все возможное, чтобы они как можно быстрее были вместе.Также Шева подчеркнула, что как бы много ей не приходилось сейчас работать, она никогда не опускалась до эскорта, как многие думают, хотя и была от отчаяния на грани. По ее словам, лучше пойти мыть полы, чем продавать свое тело. Однако и уборщицей она быть не готова, так как эта работа не обеспечит ее и ее семью. У девушки большие планы на будущее, о которых она совсем скоро всем расскажет.Подписчики считают, что она в очередной раз рассказывает им сказки о счастливом будущем и безграничной любви к своему ребенку, а на деле ничего не делает, продолжая жить той жизнью, к которой привыкла за много лет и маленькой Арианны в ней, к сожалению нет.