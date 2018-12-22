Орро презентует телефон Oppo F21 с «дыркой» в экране





Китайская компания производитель мобильных телефонов Орро расширяет свой выбор девайсов выпуском нового смартфона модели F21. О данном гаджете уже появилась некоторая информация в Интернете, а также опубликованы его фотоснимки.Новое устройство получит, набирающую популярность среди производителей, «дырку» в мониторе для передней камеры. Также в экран будет встроен датчик сканирования отпечатка пальца. Представлять новую модель будут уже в январе следующего года.Пока что не известно, как пользователи мобильных устройств воспримут новый тренд в мире разработки гаджетов – «дырку» в экране, как способ оформления фронтальной камеры. Заметим, что популярный до этого вырез на экране многим юзерам не нравился.По предварительной информации, в новинку встроят процессор MediaTek Helio P90.