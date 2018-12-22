Российские спортсмены могут быть дисквалифицированы из-за проблем с экспертами WADA





Представители WADA не смогли изучить пробы российских спортсменов, которые находятся в Московской антидопинговой лаборатории. Дело в том, что оборудование технических специалистов не соответствовало российской сертификации. Об этом сообщил Юрий Ганус - директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Статус РУСАДА могут упразднить, если группа исследователей WADA не сможет извлечь и экспортировать данные для дальнейшего изучения.Трэвис Тайгарт, являющийся главой Антидопингового агентства Соединенных Штатов, отреагировал на это происшествие, заявив, что россияне просто уходят от ответственности и этому не стоит удивляться. По словам Тайгарта, делегация должна сделать соответствующие выводы, чтобы запретить участие спортсменов из РФ в соревнованиях за пределами страны.