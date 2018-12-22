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Российские спортсмены могут быть дисквалифицированы из-за проблем с экспертами WADA

Российские спортсмены могут быть дисквалифицированы из-за проблем с экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Россию ожидает лишение права проводить на своей территории международные состязания.

Российские спортсмены могут быть дисквалифицированы из-за проблем с экспертами WADA

Представители WADA не смогли изучить пробы российских спортсменов, которые находятся в Московской антидопинговой лаборатории. Дело в том, что оборудование технических специалистов не соответствовало российской сертификации. Об этом сообщил Юрий Ганус - директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Статус РУСАДА могут упразднить, если группа исследователей WADA не сможет извлечь и экспортировать данные для дальнейшего изучения.

Трэвис Тайгарт, являющийся главой Антидопингового агентства Соединенных Штатов, отреагировал на это происшествие, заявив, что россияне просто уходят от ответственности и этому не стоит удивляться. По словам Тайгарта, делегация должна сделать соответствующие выводы, чтобы запретить участие спортсменов из РФ в соревнованиях за пределами страны.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:52

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