Екатерина Стриженова посетила новогоднюю ярмарку в Останкино

Несмотря на масштабную подготовку знаменитостей к празднику Новый год, нашлись и те, кто до недавнего времени не испытывал его приближения, например, Екатерина Стриженова. Даже мерцающие огни вокруг и украшенные елки не смогли наполнить актрису сказочным предвкушением самого красивого праздника. Однако это все же произошло на ежегодной благотворительной ярмарке, которую устраивает руководство останкинской башни. Благодаря царящей здесь атмосфере Стриженова вдруг ощутила вкус приближающегося Нового года.Екатерина Стриженова в своем блоге Instagram поделилась со своими подписчиками видеороликом, где можно увидеть ее прогуливающейся по ярмарке и разглядывающей новогодние украшения. Под постом актриса призналась, что только после этого начала чувствовать настоящее приближение самой волшебной ночи в году.