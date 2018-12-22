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Учёные создали карту телесных эмоциональных ощущений при шизофрении

Учёные создали карту телесных ощущений, связанных с разными эмоциями, при шизофрении и здоровом состоянии человека. У больных психическим расстройством спектр чувств оказался беднее.
Учёные создали карту телесных эмоциональных ощущений при шизофрении

Университет Вандербильта пригласил 52 человек, половина из которых страдала шизофренией, чтобы поучаствовать в эксперименте, связанном с телесными ощущениями от тех или иных эмоций. С помощью программы emBODY респонденты отметили те участки, которые у них возбуждаются определённых чувств. Так, страх зачастую вызывает мурашки на спине, а отвращение или чувство влюблённости сосредоточены в области живота.

Добровольцы отметили 13 различных эмоций, сопоставив которые, учёные получили общую карту. У здоровых людей результат получился ярким и разнообразным, особенно в описании любви и счастья.

Однако при шизофрении практически все чувства ассоциировались у 26 пациентов с телесными откликами в голове и груди. Научные специалисты отмечают, что психическое расстройство отражается не только на искажённом восприятии реальности, но и в глобальном нарушении связи тела и сознания.

Впрочем, полученную карту эмоций трудно назвать объективной, ведь для неё необходимо очень подробно представить ситуацию, в которой человек испытывает определённое чувство.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:35

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