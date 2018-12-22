Журнал Science опубликовал рейтинг успехов в науке за 2018 год





Подводя итоги уходящего 2018 года, популярный научный журнал Science опубликовал собственный рейтинг успехов и провалов в мировой науке за этот год. Наиболее значимым и полезным открытием команда экспертов назвала полученную возможность детально исследовать гены эмбриона на уровне клеток. В статье отмечается, что именно благодаря данному методу специалистам удалось раскрыть несколько преступлений 70-годов, сравнив обнаруженные тогда частицы ДНК с имеющимися в базе. Кроме того, важным вкладом стала находка в Гренландии кратера в 31 километр диаметром, время образования которого пока не удалось установить.Несмотря на эти и другие удивительные находки и открытия, эксперты сочли настоящим научным провалом стремительное ухудшение ситуации с глобальным потеплением, и особенно, сильный пожар в Бразилии, который уничтожил практически всё историческое наследие, находящееся в Национальном музее.