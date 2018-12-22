АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Журнал Science опубликовал рейтинг успехов в науке за 2018 год

Авторитетный зарубежный журнал Science предложил собственный рейтинг успехов в науке за 2018 год. Бесспорным достижением специалистов стало открытие возможности исследовать отдельные гены эмбриона на уровне клеток.

Журнал Science опубликовал рейтинг успехов в науке за 2018 год


Подводя итоги уходящего 2018 года, популярный научный журнал Science опубликовал собственный рейтинг успехов и провалов в мировой науке за этот год. Наиболее значимым и полезным открытием команда экспертов назвала полученную возможность детально исследовать гены эмбриона на уровне клеток. В статье отмечается, что именно благодаря данному методу специалистам удалось раскрыть несколько преступлений 70-годов, сравнив обнаруженные тогда частицы ДНК с имеющимися в базе. Кроме того, важным вкладом стала находка в Гренландии кратера в 31 километр диаметром, время образования которого пока не удалось установить.

Несмотря на эти и другие удивительные находки и открытия, эксперты сочли настоящим научным провалом стремительное ухудшение ситуации с глобальным потеплением, и особенно, сильный пожар в Бразилии, который уничтожил практически всё историческое наследие, находящееся в Национальном музее.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 19:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Стриженова посетила новогоднюю ярмарку
Учёные создали карту телесных эмоциональных
Беременная Богдана Николенко отказалась от
«Иронию судьбы» вернут в новогодний эфир Первого
Журнал Science опубликовал рейтинг успехов в
Телефон Blackview BV5500 получит защиту IP69K и
Валерия в Instagram показала установленную у нее
У «Дома-2» очень скоро появится новая съемочная
Барбара Брыльска в эфире программы «Выход в люди»
Kia частично рассекретила внешность внедорожной
Лариса Гузеева показала портрет своего двойника в
Любовь Успенская порадует поклонников в Брянске
Специалисты Apple описали ситуацию с iPad Pro с
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк назвал
У Александры Шевы наконец-то проснулся
Константин Меладзе сам тестирует все песни Веры
Шампанское на голодный желудок опасно для людей с
Эксперт: Расположить к себе Жёлтую Свинью поможет
Xiaomi готовится к релизу новой версии ноутбука
Муцениеце и Прилучный продают квартиру и коттедж
Медики опровергли ряд мифов о пользе воды с
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно
Ксения Собчак перестала скрывать лицо своего сына
В Томске скончался физик Сергей Псахье
Каждый пятый россиянин считает инцидент в
Татьяна Навка помогла Светлане Светиковой
Марина Африкантова и Роман Капаклы не будут
Уфологи предупредили жителей Москвы и Петербурга
В Санкт-Петербурге издадут неизвестный альбом
Ани Лорак привела свою дочь Софию на шоу "Голос"
Просмотреть все новости