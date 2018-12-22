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Телефон Blackview BV5500 получит защиту IP69K и батарею на 4 400 мАч

Новинка от компании производителя Blackview телефон BV5500 получит защиту по стандарту IP69K. Также устройство оснастят батареей полной суммарной емкостью 4400 мАч.
Телефон Blackview BV5500 получит защиту IP69K и батарею на 4 400 мАч

Смартфон Blackview BV5500 будет одним из немногих аппаратов, которые могут похвалиться ни только обычной ступенью защиты, а и повышенной. Такой уровень защиты отвечает военному стандарту Соединенных Штатов Америки MIL-STD-810G. Данный девайс будет подходить для эксплуатации в нестандартных ситуациях.

Параметры новинки раскрыты пока что немного. Известно, что гаджет получит IPS экран на 5,5 дюймов формата HD+. В разработке устройства воспользовались закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Доступна информация, что Blackview BV5500 будет оснащен двойной камерой, а также использует ОС Android 8.1. На данный момент это все, что известно об ожидаемой новинке. Разработчик обещает сообщить подробную информации об защищенном Blackview BV5500 перед официальным началом продаж.

Отметим, что китайская компания Blackview не является самым известным производителем смартфонов. Несмотря на это, она держится на рынке несколько лет, имея значительное отличие в повышенной системе защиты.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:07

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