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Барбара Брыльска в эфире программы «Выход в люди» назвала 2018 год самым тяжелым в ее жизни

Знаменитая польская и российская актриса, всеми любимая Наденька из легендарного фильма «Ирония судьбы или с Легким паром!» Барбара Брыльска в программе «Выход в люди» рассказала ее ведущему Леониду Закошанскому о том, что 2018 год стал для нее одним из самых тяжелых. Она потеряла родную мать и отца своих детей.
Барбара Брыльска в эфире программы «Выход в люди» назвала 2018 год самым тяжелым в ее жизни

Барбара Брыльска долгое время не давала интервью, однако не так давно согласилась посетить телепередачу «Выход в люди» и рассказать публике о своей жизни. Как оказалось, два последних года для актрисы оказались достаточно непростыми. В 2017 году ей сделали операцию на лице, врачи подозревали онкологию, но все обошлось и сейчас она чувствует себя хорошо. Однако текущий год решил испытать артистку на прочность еще сильнее: ее мама сломала шейку бедра, а медики отказались ее лечить. В итоге, на 99 году жизни мать знаменитой актрисы умерла. Также Брыльска призналась, что потеряла и бывшего супруга, отца их общих наследников. 2018 год она назвала самым худшим, исключая тот год, когда в автокатастрофе погибла ее дочь.

Барбара Брыльска также рассказала, что чувствует себя одинокой, несмотря на то, что у нее остался сын. Ведь у него своя жизнь и видятся они достаточно редко. Артистка сетовала на то, что наследник не желает слушать ее советов, поскольку молодые люди уверены, что все в этой жизни должны понять сами. Несмотря на сложности в судьбе, актриса все же имеет надежду, что следующий год принесет ей больше удачи. А сам Новый год она намерена отметить в компании близких подруг.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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