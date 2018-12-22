Барбара Брыльска в эфире программы «Выход в люди» назвала 2018 год самым тяжелым в ее жизни





Барбара Брыльска долгое время не давала интервью, однако не так давно согласилась посетить телепередачу «Выход в люди» и рассказать публике о своей жизни. Как оказалось, два последних года для актрисы оказались достаточно непростыми. В 2017 году ей сделали операцию на лице, врачи подозревали онкологию, но все обошлось и сейчас она чувствует себя хорошо. Однако текущий год решил испытать артистку на прочность еще сильнее: ее мама сломала шейку бедра, а медики отказались ее лечить. В итоге, на 99 году жизни мать знаменитой актрисы умерла. Также Брыльска призналась, что потеряла и бывшего супруга, отца их общих наследников. 2018 год она назвала самым худшим, исключая тот год, когда в автокатастрофе погибла ее дочь.Барбара Брыльска также рассказала, что чувствует себя одинокой, несмотря на то, что у нее остался сын. Ведь у него своя жизнь и видятся они достаточно редко. Артистка сетовала на то, что наследник не желает слушать ее советов, поскольку молодые люди уверены, что все в этой жизни должны понять сами. Несмотря на сложности в судьбе, актриса все же имеет надежду, что следующий год принесет ей больше удачи. А сам Новый год она намерена отметить в компании близких подруг.