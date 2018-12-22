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Лариса Гузеева показала портрет своего двойника в Instagram

Лариса Гузеева показала в Instagram портрет своего двойника, изображённого уличным художником. От схожести с молодой девушкой на стрит-арте ведущей стало не по себе.
Лариса Гузеева показала портрет своего двойника в Instagram

На своей странице в Instagram бессменная ведущая "Давай поженимся!" показала скриншот из Stories, который выставил кто-то из её поклонников. Автор снимка обнаружил граффити в одном из городов и сразу же узнал в портрете красивой молодой брюнетки Гузееву. Фото распространилось в Рунете, после чего его несколько раз отправляли личными сообщениями самой кинозвезде. Знаменитость не удержалась и продемонстрировала стрит-арт своим подписчикам.

"Мне присылают это уже не впервые, кто же это? Будто мой двойник, вот только цвет глаз карий. А вы когда-то встречали свою копию? Даже страшно", - подписала пост Гузеева.

Читатели блога отметили, что обе женщины несравненно красивы и действительно во многом похожи. Впрочем, фанаты ведущей настояли, что она всё же лучше своего неизвестного двойника.

Отметим, что сейчас в студии "Останкино", где работает артистка, активно снимают новогодние шоу. Гузеева, как и многие коллеги, успела показать кадры из "огонька", куда её пригласили вместе с легендарными российскими телеведущими.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:43

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