Лариса Гузеева показала портрет своего двойника в Instagram

"Мне присылают это уже не впервые, кто же это? Будто мой двойник, вот только цвет глаз карий. А вы когда-то встречали свою копию? Даже страшно", - подписала пост Гузеева.

На своей странице в Instagram бессменная ведущая "Давай поженимся!" показала скриншот из Stories, который выставил кто-то из её поклонников. Автор снимка обнаружил граффити в одном из городов и сразу же узнал в портрете красивой молодой брюнетки Гузееву. Фото распространилось в Рунете, после чего его несколько раз отправляли личными сообщениями самой кинозвезде. Знаменитость не удержалась и продемонстрировала стрит-арт своим подписчикам.Читатели блога отметили, что обе женщины несравненно красивы и действительно во многом похожи. Впрочем, фанаты ведущей настояли, что она всё же лучше своего неизвестного двойника.Отметим, что сейчас в студии "Останкино", где работает артистка, активно снимают новогодние шоу. Гузеева, как и многие коллеги, успела показать кадры из "огонька", куда её пригласили вместе с легендарными российскими телеведущими.