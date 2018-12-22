Любовь Успенская порадует поклонников в Брянске юбилейным концертом
Звезда российского шансона Любовь Успенская порадует поклонников в Брянске юбилейным концертом. Артистка планирует посетить Дворец культуры БМЗ 24 марта, информируют организаторы мероприятия.
Многочисленные фанаты Любови Успенской с нетерпением ждут появления звезды в своем городе. Королева шансона исполнит новые композиции, а также любимые многими песни:"Кабриолет", "Любимый", "Мама-мамочка", "Карусель", "Люба-Любонька", "Белым бела", "Очень красивая женщина" и многие другие.
Последний раз Любовь Успенская давала концерт в Брянске в 2017 году. Тогда исполнительница рассказала, что в музыкальном коллективе звезды есть Тимур, которого она однажды увезла из Брянска в российскую столицу.
Многочисленные фанаты Любови Успенской с нетерпением ждут появления звезды в своем городе. Королева шансона исполнит новые композиции, а также любимые многими песни:"Кабриолет", "Любимый", "Мама-мамочка", "Карусель", "Люба-Любонька", "Белым бела", "Очень красивая женщина" и многие другие.
Последний раз Любовь Успенская давала концерт в Брянске в 2017 году. Тогда исполнительница рассказала, что в музыкальном коллективе звезды есть Тимур, которого она однажды увезла из Брянска в российскую столицу.