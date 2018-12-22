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Любовь Успенская порадует поклонников в Брянске юбилейным концертом

Звезда российского шансона Любовь Успенская порадует поклонников в Брянске юбилейным концертом. Артистка планирует посетить Дворец культуры БМЗ 24 марта, информируют организаторы мероприятия.

Любовь Успенская порадует поклонников в Брянске юбилейным концертом

Многочисленные фанаты Любови Успенской с нетерпением ждут появления звезды в своем городе. Королева шансона исполнит новые композиции, а также любимые многими песни:"Кабриолет", "Любимый", "Мама-мамочка", "Карусель", "Люба-Любонька", "Белым бела", "Очень красивая женщина" и многие другие.
Любовь Успенская порадует поклонников в Брянске юбилейным концертом

Последний раз Любовь Успенская давала концерт в Брянске в 2017 году. Тогда исполнительница рассказала, что в музыкальном коллективе звезды есть Тимур, которого она однажды увезла из Брянска в российскую столицу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:37

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