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Константин Меладзе сам тестирует все песни Веры Брежневой

Константин Меладзе и Вера Брежнева стали очередными гостями шоу «Вечерний Ургант». Композитор рассказал ведущему Ивану Урганту, что сам поет все композиции супруги перед тем, как она их записывает, «тестируя» тексты и музыку.

Константин Меладзе сам тестирует все песни Веры Брежневой


По словам Константина Меладзе, он также советуется с супругой в вопросе покупки и выбора одежды. При этом Вера Брежнева не просит совета у мужа и лично принимает решение, что ей надеть. За помощью к супругу она часто обращается только по работе. Певица отметила, что ее возлюбленный крайне критично относится ко всему, что он делает.



Супруги подчеркнули, что композиции Веры Брежневой в исполнении Константина Меладзе обычно звучат на октаву ниже, а некоторые песни с самого начала и вовсе были мужскими, при этом уже после артистка делала их женскими.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:07

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