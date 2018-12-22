Константин Меладзе сам тестирует все песни Веры Брежневой





По словам Константина Меладзе, он также советуется с супругой в вопросе покупки и выбора одежды. При этом Вера Брежнева не просит совета у мужа и лично принимает решение, что ей надеть. За помощью к супругу она часто обращается только по работе. Певица отметила, что ее возлюбленный крайне критично относится ко всему, что он делает.Супруги подчеркнули, что композиции Веры Брежневой в исполнении Константина Меладзе обычно звучат на октаву ниже, а некоторые песни с самого начала и вовсе были мужскими, при этом уже после артистка делала их женскими.