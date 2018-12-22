АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Марина Африкантова и Роман Капаклы не будут отмечать свадьбу

Победитель проектного конкурса «Человек года 2018» Роман Капаклы не планирует праздновать свое бракосочетание с Мариной Африкантовой.

Не секрет, что несколько недель назад 20-летний Роман сделал 31-летней Марине предложение руки и сердца, на которое девушка ответила согласием. По мнению многочисленных телезрителей «Дома-2», именно это повлияло на то, что Капаклы одержал звание «Человека года» и стал обладателем столичной недвижимости.

Марина Африкантова и Роман Капаклы не будут отмечать свадьбу

В ближайшее время парочка планирует отправиться в ЗАГС, где они хотят только расписаться. По словам Романа и Марины, они не намерены делать торжество только из-за того, что решили узаконить свои отношения.

Несколько часов назад Капаклы опубликовал на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» свежий пост, в котором объяснил поклонникам, почему они с Мариной не хотят устраивать «пир на весь мир». По словам Романа, они с девушкой решили, что все деньги, которые им удалось скопить за время нахождения на телестройке, они потратят на ремонт в выигранном в конкурсе жилище.

Марина Африкантова и Роман Капаклы не будут отмечать свадьбу

Впрочем, возлюбленный Африкантовой подчеркнул, что будет не против, если их с Мариной родственники решат собраться и организовать своим детям праздничный стол по случаю их росписи в ЗАГСе.

К слову, многие телезрители «Дома-2» были уверены, что, если Рома выиграет квартиру в конкурсе, он все-таки устроит своей избраннице красивую свадьбу. Как оказалось, поклонники проекта ошибались.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Александры Шевы наконец-то проснулся
Константин Меладзе сам тестирует все песни Веры
Шампанское на голодный желудок опасно для людей с
Эксперт: Расположить к себе Жёлтую Свинью поможет
Xiaomi готовится к релизу новой версии ноутбука
Муцениеце и Прилучный продают квартиру и коттедж
Медики опровергли ряд мифов о пользе воды с
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно
Ксения Собчак перестала скрывать лицо своего сына
В Томске скончался физик Сергей Псахье
Каждый пятый россиянин считает инцидент в
Татьяна Навка помогла Светлане Светиковой
Марина Африкантова и Роман Капаклы не будут
Уфологи предупредили жителей Москвы и Петербурга
В Санкт-Петербурге издадут неизвестный альбом
Ани Лорак привела свою дочь Софию на шоу "Голос"
Врачи рассказали, как отличить симптомы гриппа от
Ксения Бородина трогательно поздравила свою
Звезда «Дома-2» Николай Должанский совсем скоро
Сын Дмитрия Нагиева показал в Instagram свою
В 2019 году кинолюбителей ждет множество
Майя Донцова еще больше увеличила себе губы
Стефания Маликова поделилась в Instagram снимком
NASA: Праздничный астероид-«бегемот» приближается
За Еленой Воробей ухаживает влюбленный ресторатор
Валерий Блюменкранц вернулся в Москву и сразу
Розалия Райсон заявила, что свадьба Саши Черно и
Ванесса Паради празднует 46-й день рождения
Звезды «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян
Киноэксперты THR назвали самые неудачные фильмы
Просмотреть все новости