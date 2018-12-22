Марина Африкантова и Роман Капаклы не будут отмечать свадьбу





Не секрет, что несколько недель назад 20-летний Роман сделал 31-летней Марине предложение руки и сердца, на которое девушка ответила согласием. По мнению многочисленных телезрителей «Дома-2», именно это повлияло на то, что Капаклы одержал звание «Человека года» и стал обладателем столичной недвижимости.В ближайшее время парочка планирует отправиться в ЗАГС, где они хотят только расписаться. По словам Романа и Марины, они не намерены делать торжество только из-за того, что решили узаконить свои отношения.Несколько часов назад Капаклы опубликовал на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» свежий пост, в котором объяснил поклонникам, почему они с Мариной не хотят устраивать «пир на весь мир». По словам Романа, они с девушкой решили, что все деньги, которые им удалось скопить за время нахождения на телестройке, они потратят на ремонт в выигранном в конкурсе жилище.Впрочем, возлюбленный Африкантовой подчеркнул, что будет не против, если их с Мариной родственники решат собраться и организовать своим детям праздничный стол по случаю их росписи в ЗАГСе.К слову, многие телезрители «Дома-2» были уверены, что, если Рома выиграет квартиру в конкурсе, он все-таки устроит своей избраннице красивую свадьбу. Как оказалось, поклонники проекта ошибались.