«Иронию судьбы» вернут в новогодний эфир Первого канала





«Иронию судьбы», режиссером которой является легендарный Эльдар Рязанов, в прошлом году показывал канал Россия (ВГТРК), а в 2018 году это право получило руководство Первого канала. Лирическая комедия принадлежит «Мосфильму» и он ротирует ее между федеральными каналами. Целых десять лет Первый канал имел право на показ ленты в своем новогоднем эфире. С перерывом в один год это право каналу вернули. Напомним, что знаменитой картине 43 года, однако она до сих пор считается для многих россиян и не только неизменным символом Нового года.Не так давно среди россиян был проведен опрос, который показал, что большинство граждан считают главными объединяющими страну компонентами салат оливье, победу во Второй мировой войне и фильм «Ирония судьбы».