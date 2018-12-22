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«Иронию судьбы» вернут в новогодний эфир Первого канала

Как сообщили в «Мосфильме» теперь два национальных канала страны Россия и Первый канал будут делить между собой право на показ фильма Ирония судьбы, или с легким паром!». В прошлом году ленту показывал канал ВГТРК.
«Иронию судьбы» вернут в новогодний эфир Первого канала

«Иронию судьбы», режиссером которой является легендарный Эльдар Рязанов, в прошлом году показывал канал Россия (ВГТРК), а в 2018 году это право получило руководство Первого канала. Лирическая комедия принадлежит «Мосфильму» и он ротирует ее между федеральными каналами. Целых десять лет Первый канал имел право на показ ленты в своем новогоднем эфире. С перерывом в один год это право каналу вернули. Напомним, что знаменитой картине 43 года, однако она до сих пор считается для многих россиян и не только неизменным символом Нового года.

Не так давно среди россиян был проведен опрос, который показал, что большинство граждан считают главными объединяющими страну компонентами салат оливье, победу во Второй мировой войне и фильм «Ирония судьбы».



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:28

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