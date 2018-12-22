«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов





Из года в год перед зимними и не только праздниками большинство людей тщательно продумывают меню, а некоторые задумываются над тем, чтобы побаловать себя чем-то довольно редким и экзотическим. По такому поводу в Сети появился список смертельно опасных редких продуктов, которые придутся по вкусу исключительно экстремальным гурманам. Первым в нем оказался гнилой сыр Касу Марцу из Италии. Изначально он готовится как обычный сыр, после чего в него подсаживают личинок сырных мух. По истечение некоторого времени личинки перерастают в червячков, выедающих ходы в продукте. Готовым к употреблению продукт считается, когда из него начинает течь гнилостная жидкость. Неподготовленному к подобным изыскам человеку такой обед может принести массу неприятных последствий, в том числе и живущего внутри паразита.Ядовитая рыба фугу занимает вторую строчку рейтинга смертельно опасных продуктов, распространённых в Японии. В организме рыбы содержится сильный яд тетродотоксин, способный за считанные минуты парализовать или вовсе убить человека. Любители этого блюда, принимая решение отведать его, полностью отдают свою жизнь в руки повара, ведь именно от его способностей правильно готовить и зависит дальнейшая судьба гурмана. Бузина с цианидом распространена повсеместно, не исключение также и Россия, но мало кто осведомлён, что для пищи пригодны только полностью дозревшие ягоды, тогда как в маленьких и твёрдых всегда присутствует цианистый калий.Навозный гриб тоже считается смертельно опасным из-за своей особенности вызывать сильную тошноту и рвоту при малейшем контакте с алкогольными частицами, поэтому иногда его называют «грозой алкоголиков». «Кровавые» моллюски из Юго-Восточной Азии бесспорно являются лучшим источником гемоглобина, но из-за способности впитывать и прочно держать в себе разного рода вирусы и бактерии, с лёгкостью могут заразить человека гепатитом, дизентерией или тифом. Не помогает в данном случае даже предварительная тепловая обработка продукта.В Исландии особо экстремальные гурманы любят поедать мясо тухлой акулы хаукарль, которое просто пропитано смертельно опасными для человека ядами. Так происходит из-за отсутствия у акул мочевыводящих путей, за счёт чего все токсины впитываются в тушку. Завершает топ-7 экстремальных изысков вино из чайки. Опасно оно тем, что готовится из тушек дохлых птиц, которых три дня выдерживают в бочке под палящим солнцем, после чего проваривают и подают к столу с фаршированной бараниной.