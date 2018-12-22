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В Санкт-Петербурге издадут неизвестный альбом группы "Кино"

В Санкт-Петербурге независимый лейбл издаст неизвестный альбом "Кино", называющийся "Любовь – это не шутка". Запись 32-летней давности музыканты не выпустили из-за её недостаточно хорошего качества.
В Санкт-Петербурге издадут неизвестный альбом группы "Кино"

Лейбл Maschina Records из Северной столицы собирается выпустить альбом "Кино" на виниле, CD и кассете. Опубликуют песни в качестве исторического документа по согласию членов группы. Оригинал записи хранился у бас-гитариста коллектива Игоря Тихомирова. Сделали её музыканты ещё в 1986 году, однако она им показалась недостаточно хорошей для тиражирования.

На данный момент мастер-лента уже передана издателю Максиму Кондрашову. Поскольку реставраторы занимаются восстановлением всех оригинальных записей "Кино", группа решила показать поклонникам и неизвестный альбом в том виде, в котором он был создан. Он будет доступен на отдельном носителе.

Прочие фонограммы войдут в архив неизвестных песен Цоя. Оригиналы студийных альбомов "Кино" собираются переиздать в расширенных вариантах, дописав несколько музыкальных треков.

К таким пластинкам относятся "Последний герой", "Чёрный альбом", "Группа крови" и "Звезда по имени Солнце". Отметим, что ранее сын Цоя Александр судился за права на произведения отца с прочими претендентами.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:48

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