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Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк назвал Россию "черной дырой"

Лидер известной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк недавно на шоу "Говорящие головы" назвал Россию "черной дырой". Музыкант признался, что прекратил посещать страну в 2014 году, после проведения референдума на Крымском полуострове.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк назвал Россию "черной дырой"

Андрей Хлывнюк в студии украинской программы поделился фантазиями относительно России. Он отметил, что инопланетяне напали на нее и "высосали", а после этого на месте РФ образовалась "черная дыра".

Но несмотря на иронию, фронтмен музыкального коллектива признался, что в России у него много родственников и друзей. Андрей Хлывнюк сообщил, что очень скучает, но больше не сможет посетить страну. Он не представляет как можно дать паспорт человеку в погонах, коллеги которого стреляют по артисту из "Града".
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк назвал Россию "черной дырой"

"Бумбокс" выступил летом 2018 года на пункте пропуска под названием "Каланчак", расположенном на границе с Крымом. Музыканты решили поддержать политзаключенных из Украины.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:15

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