Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк назвал Россию "черной дырой"





Андрей Хлывнюк в студии украинской программы поделился фантазиями относительно России. Он отметил, что инопланетяне напали на нее и "высосали", а после этого на месте РФ образовалась "черная дыра".Но несмотря на иронию, фронтмен музыкального коллектива признался, что в России у него много родственников и друзей. Андрей Хлывнюк сообщил, что очень скучает, но больше не сможет посетить страну. Он не представляет как можно дать паспорт человеку в погонах, коллеги которого стреляют по артисту из "Града"."Бумбокс" выступил летом 2018 года на пункте пропуска под названием "Каланчак", расположенном на границе с Крымом. Музыканты решили поддержать политзаключенных из Украины.