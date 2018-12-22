Xiaomi готовится к релизу новой версии ноутбука Mi Notebook Air 12.5





Компания мобильной техники Xiaomi обновляет свой ноутбук, который выпустила еще два года назад - Mi Notebook Air 12.5.По информации русскоязычного интернет-издания, которое рассказывает о всех новинках в мире компьютерной технике и информационных технологий – внешний вид ноутбука останется прежним. Однако, большому количеству изменений подвергнутся «внутренности» устройства.Создатели ноутбука произвели замену процессоров Core M на Core i5. Уточним, что возможности CPU не раскрываются. Известна информация, что речь идет о модели седьмого поколения. Предполагается, что в обновленную аппаратную часть устройства могут поставить процессор Core i5-7200U (2,5-3,1 гигагерца).Напомним, что ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 оснащен корпусом из металла, четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 256-ю встроенной. Также устройство имеет дисплей в 12,5 – дюймов с разрешением Full HD.