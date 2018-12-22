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Xiaomi готовится к релизу новой версии ноутбука Mi Notebook Air 12.5

Корпорация из Пекина Xiaomi готовится к релизу новой версии ноутбука Mi Notebook Air 12.5. Информацию об изменениях в гаджете сообщил ресурс IXBT.

Xiaomi готовится к релизу новой версии ноутбука Mi Notebook Air 12.5

Компания мобильной техники Xiaomi обновляет свой ноутбук, который выпустила еще два года назад - Mi Notebook Air 12.5.

По информации русскоязычного интернет-издания, которое рассказывает о всех новинках в мире компьютерной технике и информационных технологий – внешний вид ноутбука останется прежним. Однако, большому количеству изменений подвергнутся «внутренности» устройства.

Создатели ноутбука произвели замену процессоров Core M на Core i5. Уточним, что возможности CPU не раскрываются. Известна информация, что речь идет о модели седьмого поколения. Предполагается, что в обновленную аппаратную часть устройства могут поставить процессор Core i5-7200U (2,5-3,1 гигагерца).

Напомним, что ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 оснащен корпусом из металла, четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 256-ю встроенной. Также устройство имеет дисплей в 12,5 – дюймов с разрешением Full HD.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:43

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