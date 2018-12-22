Ксения Бородина трогательно поздравила свою младшую дочь Теону с днем рождения

«Ты всегда нас объединяешь, всегда соберёшь нас всех, ты обожаешь, когда вся семья в сборе. Ты вишенка на торте, ты самый сладкий человечек! Мы тебя безгранично любим, мы не знаем, как у нас жизнь была до тебя и не помним уже. Будь всегда здоровенькой, счастливой и любимой, а обо всем остальном мы сами позаботимся», - написала теледива.

«Мой ещё один маленький мир, когда я пела эту песню, я посвящала ее моей старшенькой, думать и не думала, что спою ее ещё для одной моей большой любви», - прокомментировала видео телеведущая, предупредив, что сегодня вся ее лента будет «мимими».

Так, ведущая телепроекта «Дом-2» еще ночью опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram огромный пост, в котором призналась Теоне в любви, а также рассказала, как сильно она сплотила всю их семью.А уже утром она выложила видео, показав, как малышка отреагировала на весь тот праздник и количество подарков, подготовленных для нее. Судя по ролику, родители решили украсить гостиную огромным количеством самых разных воздушных шаров, а также накрыли небольшой праздничный стол.Скорее всего, Ксения и Курбан, как и в прошлый раз заказали для дочери и ее гостей целый праздник с аниматорами, зонами для игр и фотографий, однако отправятся туда позже, когда все будет готово. А пока они помогают Теоне разбирать подарки и поздравляют ее в тесном семейном кругу.К слову, это далеко не все посты, которые Бородина разместила сегодня в своем микроблоге. Она также показала фанатам нарезку милых фотографий с младшей дочерью, транслируемую под песню, которую когда-то исполняла для Маруси.