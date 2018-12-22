АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Ксения Бородина трогательно поздравила свою младшую дочь Теону с днем рождения

22 декабря свой третий день рождения отмечает дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова Теона. Еще со вчерашнего дня малышка начала получать подарки от различных интернет-магазинов и бутиков, а сегодня ее очень трогательно поздравили самые близкие и родные.

Так, ведущая телепроекта «Дом-2» еще ночью опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram огромный пост, в котором призналась Теоне в любви, а также рассказала, как сильно она сплотила всю их семью.

Ксения Бородина трогательно поздравила свою младшую дочь Теону с днем рождения

«Ты всегда нас объединяешь, всегда соберёшь нас всех, ты обожаешь, когда вся семья в сборе. Ты вишенка на торте, ты самый сладкий человечек! Мы тебя безгранично любим, мы не знаем, как у нас жизнь была до тебя и не помним уже. Будь всегда здоровенькой, счастливой и любимой, а обо всем остальном мы сами позаботимся», - написала теледива.

А уже утром она выложила видео, показав, как малышка отреагировала на весь тот праздник и количество подарков, подготовленных для нее. Судя по ролику, родители решили украсить гостиную огромным количеством самых разных воздушных шаров, а также накрыли небольшой праздничный стол.

Ксения Бородина трогательно поздравила свою младшую дочь Теону с днем рождения

Скорее всего, Ксения и Курбан, как и в прошлый раз заказали для дочери и ее гостей целый праздник с аниматорами, зонами для игр и фотографий, однако отправятся туда позже, когда все будет готово. А пока они помогают Теоне разбирать подарки и поздравляют ее в тесном семейном кругу.

К слову, это далеко не все посты, которые Бородина разместила сегодня в своем микроблоге. Она также показала фанатам нарезку милых фотографий с младшей дочерью, транслируемую под песню, которую когда-то исполняла для Маруси.

«Мой ещё один маленький мир, когда я пела эту песню, я посвящала ее моей старшенькой, думать и не думала, что спою ее ещё для одной моей большой любви», - прокомментировала видео телеведущая, предупредив, что сегодня вся ее лента будет «мимими».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали, как отличить симптомы гриппа от
Ксения Бородина трогательно поздравила свою
Звезда «Дома-2» Николай Должанский совсем скоро
Сын Дмитрия Нагиева показал в Instagram свою
В 2019 году кинолюбителей ждет множество
Майя Донцова еще больше увеличила себе губы
Стефания Маликова поделилась в Instagram снимком
NASA: Праздничный астероид-«бегемот» приближается
За Еленой Воробей ухаживает влюбленный ресторатор
Валерий Блюменкранц вернулся в Москву и сразу
Розалия Райсон заявила, что свадьба Саши Черно и
Ванесса Паради празднует 46-й день рождения
Звезды «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян
Киноэксперты THR назвали самые неудачные фильмы
Спасенные из задымленной шахты в Соликамске
Невостребованная в Украине Ротару даст новогодние
В Москве полиция задержала подозреваемого в
По версии Time фильм Альфонса Куарона «Рома» -
Блогер Wylsacom представил список лучших
Возлюбленная Яббарова – Рита Ларченко попыталась
Анджелина Джоли намерена публично унизить Брэда
NASA объяснило причину затенения российского
«Дом-2»: На Сейшелах опять произошла жестокая
Житель Башкирии выиграл в лотерею более 1
Смарт-дисплеи Archos Hello Mate 5/ Mate 7 наделят
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева гордится тем,
Ольга Васильева: Новые должности в школах введут
Бывший муж Галины Волчек считает театр причиной
В Сети смеются над Порошенко из-за празднования
Егор Дружинин рассказал об отношениях с коллегами
Просмотреть все новости