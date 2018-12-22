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Муцениеце и Прилучный продают квартиру и коттедж в Подмосковье ради нового дома

Известные российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный приняли решение продать коттедж в городе Яхрома (Подмосковье) и квартиру на МКАДе. Они выбрали для себя новый дом в другой деревне.
Муцениеце и Прилучный продают квартиру и коттедж в Подмосковье ради нового дома
Оформленный в ипотеку дом Агата Муцениеце и Павел Прилучный успели обжить и на территории участка построить настоящую баню. Однако супругам не суждено было долго прожить в нем. Ведь им на глаза попались дома из соседней деревни, когда звезды отправились в гости. Они покорили их сердца своим внешним видом и почти сразу было принято решение о новой покупке.
Муцениеце и Прилучный продают квартиру и коттедж в Подмосковье ради нового дома

Летом 2018 года актерская чета была на грани развода. Сами супруги отмечали, что у них вспыльчивый характер, который не дает покоя обоим. Однако расставшись всего на неделю, они поняли, что больше не хотят жить вдали друг от друга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:37

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