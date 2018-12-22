Муцениеце и Прилучный продают квартиру и коттедж в Подмосковье ради нового дома



Оформленный в ипотеку дом Агата Муцениеце и Павел Прилучный успели обжить и на территории участка построить настоящую баню. Однако супругам не суждено было долго прожить в нем. Ведь им на глаза попались дома из соседней деревни, когда звезды отправились в гости. Они покорили их сердца своим внешним видом и почти сразу было принято решение о новой покупке.

Оформленный в ипотеку дом Агата Муцениеце и Павел Прилучный успели обжить и на территории участка построить настоящую баню. Однако супругам не суждено было долго прожить в нем. Ведь им на глаза попались дома из соседней деревни, когда звезды отправились в гости. Они покорили их сердца своим внешним видом и почти сразу было принято решение о новой покупке.





Летом 2018 года актерская чета была на грани развода. Сами супруги отмечали, что у них вспыльчивый характер, который не дает покоя обоим. Однако расставшись всего на неделю, они поняли, что больше не хотят жить вдали друг от друга.