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Майя Донцова еще больше увеличила себе губы

Избранница Алексея Купина – Майя Донцова шокировала телезрителей «Дома-2» новой формой губ.

Несколько дней назад Майя вернулась в Периметр. Донцова сразу же заявила, что пока не может полностью влиться в жизнь коллектива, так как сильно переживает за свое состояние здоровья.

Майя Донцова еще больше увеличила себе губы

Впрочем, поклонников реалити-шоу «Дом-2» это не удивило, ведь девушка до сих пор лечится и проходит гормональный курс, который приписал ей врач.

Несколько часов назад в социальных сетях появилось несколько скринов, из которых становиться понятно, что Майя, выписавшись с больницы, решила взяться за свою внешность, поэтому в компании своей мамы поехала к косметологу.

Родительница Донцовой разместила у себя на страничке в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала все, что происходило в косметологическом кабинете, где она решила сделать себе перманентный макияж.

Майя Донцова еще больше увеличила себе губы

На видеозаписи запечатлена и Майя, которая хоть и отказалась от перманентного макияжа, но все-таки не осталась нетронутой. Девушка решила еще больше увеличить себе губы, которые в результате набухли настолько сильно, что без смеха, по словам многочисленных интернет-пользователей, на «Это» смотреть попросту невозможно.

Нужно сказать, что фолловеров шокировали огромные губы Донцовой, которые заявили, что девушка перед Новым годом испортила себе внешность и теперь будет проводить новогодние праздники в образе «утки».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:11

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