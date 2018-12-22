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Медики опровергли ряд мифов о пользе воды с лимоном

Медики опровергли несколько мифов о воде с лимоном и пользе её приёма. Оказалось, что на самом деле любимый напиток приверженцев здорового образа жизни не несёт в себе существенной пользы для организма, но также и не вредит ему.

Медики опровергли ряд мифов о пользе воды с лимоном


Вода с лимоном уже давно считается практически спасением для желающих сбросить лишние килограммы, улучшить пищеварение, повысить иммунитет или же просто провести качественную чистку организма с утра. Современная медицина, как и наука, вопреки всеобщему мнению, не подтверждает полезного действия этого напитка, объясняя, почему все вышеперечисленные утверждения являются мифами. Если принимать воду с лимоном за полчаса до еды, то желудок действительно частично заполняется, за счёт чего объём съедаемой затем пищи сокращается, но лимон не играет здесь никакой важной роли. Следующий миф о воде с лимоном говорит, что она способна улучшить пищеварение, но учёные сошлись во мнениях на том, что в самом цитрусовом отсутствуют клетчатка, пектин и пробиотики, а значит и пользы в этом плане от лимона нет.

Медики опровергли ряд мифов о пользе воды с лимоном


Говоря о пользе напитка, как об источнике полезных микроэлементов и витаминов, медики заявляют, что в стакане воды с лимоном содержится даже менее 1 процента от дневной нормы минералов. В заключение стоит отметить, что вода с лимоном нравится многим не из-за якобы пользы, а именно из-за кисловатого вкуса. В случае регулярного употребления такого напитка навредить своему здоровью человек не сможет, но и рассчитывать на пользу также не стоит.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:25

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