В Томске скончался физик Сергей Псахье





Помощница Сергея Псахье Елена Кондурова рассказала, что ученый умер во время награждения победителей в музыкальном конкурсе, посвященном его отцу Григорию Псахье. Награждать победителей ему помогала его мать. Неожиданно для всех, знаменитый физик умер. Примечательно, что изначально в жюри этого конкурса юных музыкантов когда-то сидел и сам Григорий Абрамович Псахье.На счету Сергея Псахье около 200 научных работ, где он выступал в роли автора, а также соавтора. Также он выпустил более пяти монографий, и некоторые из них вышли в тираж в зарубежных изданиях. Еще физика наградили орденом Дружбы. В его копилке наград хранится около 20 патентов за научные изобретения.