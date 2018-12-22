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В Томске скончался физик Сергей Псахье

Сегодня скончался известный российский физик, глава томского Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН Сергей Псахье. Это произошло во время мероприятия, приуроченного к награждению школьников в Академлицее.
В Томске скончался физик Сергей Псахье

Помощница Сергея Псахье Елена Кондурова рассказала, что ученый умер во время награждения победителей в музыкальном конкурсе, посвященном его отцу Григорию Псахье. Награждать победителей ему помогала его мать. Неожиданно для всех, знаменитый физик умер. Примечательно, что изначально в жюри этого конкурса юных музыкантов когда-то сидел и сам Григорий Абрамович Псахье.

На счету Сергея Псахье около 200 научных работ, где он выступал в роли автора, а также соавтора. Также он выпустил более пяти монографий, и некоторые из них вышли в тираж в зарубежных изданиях. Еще физика наградили орденом Дружбы. В его копилке наград хранится около 20 патентов за научные изобретения.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:14

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