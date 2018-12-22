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Каждый пятый россиянин считает инцидент в Керченском проливе главным событием месяца

Каждый пятый россиянин считает инцидент, случившийся в Керченском проливе в конце осени, событием месяца. Данную информацию раскрыло независимое информационное агентство «Интерфакс» ссылаясь на результат опроса российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр».
Каждый пятый россиянин считает инцидент в Керченском проливе главным событием месяца

Напомним, что «Левада-центр» проводила опрос среди жителей России с 13 по 19 декабря 2018 года.

Исследовательский центр отмечает, что событием, которое запомнилось большинству россиян, а это 21 процент опрошенных, стала конфликтная ситуация на Черном море. Инцидент произошел в Керченском проливе 25 ноября этого года. Российские пограничники арестовали 2 катера и буксир под флагом Украины, а также их экипажи. Украинским морякам выдвинули обвинения в незаконном пересечении государственной границы России.

На втором месте (7%) принявшие участие в опросе добровольцы отметили события во Франции –протесты «желтых жилетов». Также респонденты затронули тему повышения цен за коммунальные услуги и бензин.

Заметим, что 22 процента опрошенных не смогли выделить особенного и запоминающегося события из жизни страны или мира, которые были запечатлены в их памяти.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:07

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