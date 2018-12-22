Каждый пятый россиянин считает инцидент в Керченском проливе главным событием месяца





Напомним, что «Левада-центр» проводила опрос среди жителей России с 13 по 19 декабря 2018 года.Исследовательский центр отмечает, что событием, которое запомнилось большинству россиян, а это 21 процент опрошенных, стала конфликтная ситуация на Черном море. Инцидент произошел в Керченском проливе 25 ноября этого года. Российские пограничники арестовали 2 катера и буксир под флагом Украины, а также их экипажи. Украинским морякам выдвинули обвинения в незаконном пересечении государственной границы России.На втором месте (7%) принявшие участие в опросе добровольцы отметили события во Франции –протесты «желтых жилетов». Также респонденты затронули тему повышения цен за коммунальные услуги и бензин.Заметим, что 22 процента опрошенных не смогли выделить особенного и запоминающегося события из жизни страны или мира, которые были запечатлены в их памяти.