Розалия Райсон заявила, что свадьба Саши Черно и Иосифа Оганесяна проектная

«Будете тусить в приличных местах — отпущу, обещаю», - подытожила Роза.





Так, к примеру, она уже рассказала, что возлюбленная Артема Сороки Елена Баранова употребляет слишком много алкогольных напитков, а также не отказывается от запрещенных веществ. С Алианой Устиненко никто не хочет строить отношений, а руководство ее держит в периметре только для создания любовных треугольников. Кроме того, по словам девушки, самой высокооплачиваемой участницей является Марина Африкантова, однако Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко получают за свои старания не меньше.А на днях Роза решила раскрыть правду про еще одних звезд телестройки – Иосифа Оганесяна и Александру Черно. В частности, она заявила, что свадьба этой парочки – исключительно проектная история, ведь ребята даже не любят друг друга и вместо того, чтобы готовиться к торжеству, они «делают гадости за спиной».Причиной таких откровений стало то, что Саша и Иосиф пригласили на праздник только Андрея Шабарина, при этом намекнув, что Алиана Устиненко тоже придет. Райсон уверена, что возлюбленные хотят разбить ее пару.В своем новом посте девушка порекомендовала Черно и Оганесяна заниматься организацией своей свадьбы, а не рушить чужое счастье, подчеркнув, что ее избранник не явится ни на их мальчишник, ни на главное торжество. Но не потому, что она его не отпускает, как думают будущие молодожены, а потому, что он в принципе не ходит по дешевым клубам и забегаловкам.