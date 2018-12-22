Спасенные из задымленной шахты в Соликамске сотрудники не пострадали
В субботу в руднике ПАО "Уралкалий" в Соликамсвке случилось задымление. 9 человек находились в опасной зоне. По данным представителя Министерства здравоохранения, спасенные службой МЧС сотрудники не пострадали.
Как рассказали в компании, инцидент произошел в 10:04 (мск). На момент появления пожара шахтеры занимались бетонированием в руднике. Связь с подрядной организацией отсутствовала.
Горноспасателям, прибывшим на место происшествия сложно было преодолеть 10 км из-за высокой температуры и сильного дыма.
Как рассказали в компании, инцидент произошел в 10:04 (мск). На момент появления пожара шахтеры занимались бетонированием в руднике. Связь с подрядной организацией отсутствовала.
Горноспасателям, прибывшим на место происшествия сложно было преодолеть 10 км из-за высокой температуры и сильного дыма.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:35