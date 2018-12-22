Звезды «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян поженились





Сегодня, 22 декабря, состоялась свадьба, о которой 25-летняя Александра так давно мечтала.Пару Черно и Оганесяна многие телезрители «Дома-2» называют самыми известными и обсуждаемыми влюбленными, которые за время существования проекта находились в Периметре. Поклонники телестройки до сих пор помнят тот день, когда Саша пришла на реалити, ведь тогда все были уверены в том, что девушка никогда не сможет отыскать на шоу того «единственного».Впрочем, Черно удалось доказать своим примером, что даже девушки с пышными формами могут обрести женское счастье, о котором мечтают с детства, ведь сегодня дней Александра и Иосиф поженились.Стоит отметить, что к свадьбе влюбленные шли на протяжении почти двух лет. Парочка очень часто скандалила, расставалась и снова сходилась, и так несколько десятков раз, однако они все-таки смогли преодолеть все трудности и стать мужем и женой.Нашим репортерам удалось выяснить, что расписывались Александра и Иосиф в Вернадском ЗАГСе, куда молодожены прибыли на роскошном белом автомобиле. Черно сразу же поразила всех гостей своим красивым свадебным платьем, которое хорошо подчеркнуло все ее достоинства и скрыло недостатки.Известно, что наряд Александре шил известный российский модельер – Белла Потемкина, которая является близкой подругой Ольги Бузовой.