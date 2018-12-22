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Звезды «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян поженились

Одна из самых эпатажных парочек реалити-шоу «Дом-2» - Александры Черно и Иосифа Оганесяна узаконила свои отношения.

Сегодня, 22 декабря, состоялась свадьба, о которой 25-летняя Александра так давно мечтала.

Звезды «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян поженились

Пару Черно и Оганесяна многие телезрители «Дома-2» называют самыми известными и обсуждаемыми влюбленными, которые за время существования проекта находились в Периметре. Поклонники телестройки до сих пор помнят тот день, когда Саша пришла на реалити, ведь тогда все были уверены в том, что девушка никогда не сможет отыскать на шоу того «единственного».

Впрочем, Черно удалось доказать своим примером, что даже девушки с пышными формами могут обрести женское счастье, о котором мечтают с детства, ведь сегодня дней Александра и Иосиф поженились.

Звезды «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян поженились

Стоит отметить, что к свадьбе влюбленные шли на протяжении почти двух лет. Парочка очень часто скандалила, расставалась и снова сходилась, и так несколько десятков раз, однако они все-таки смогли преодолеть все трудности и стать мужем и женой.

Нашим репортерам удалось выяснить, что расписывались Александра и Иосиф в Вернадском ЗАГСе, куда молодожены прибыли на роскошном белом автомобиле. Черно сразу же поразила всех гостей своим красивым свадебным платьем, которое хорошо подчеркнуло все ее достоинства и скрыло недостатки.

Звезды «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян поженились

Известно, что наряд Александре шил известный российский модельер – Белла Потемкина, которая является близкой подругой Ольги Бузовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:37

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