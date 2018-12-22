В Москве полиция задержала подозреваемого в попытке похищения женщины
В Москве полиция вычислила и задержала подозреваемого в попытке похищения 32-летней женщины. По предварительным данным, инцидент имел место на территории района Молжаниново.
32-летняя москвичка едва не стала жертвой злоумышленника. На Синявской улице незнакомец схватил жительницу столицы и насильно посадил в машину марки ВАЗ-21150. Нарушитель закона попытался скрыться, но после объявления плана "Перехвата" сотрудники ДПС разыскали авто на 65-км МКАД.
Потерпевшую спасли, а касательно задержанного возбудили уголовное дело. Подробности инцидента представители пресс-служб органов пока не сообщают.
32-летняя москвичка едва не стала жертвой злоумышленника. На Синявской улице незнакомец схватил жительницу столицы и насильно посадил в машину марки ВАЗ-21150. Нарушитель закона попытался скрыться, но после объявления плана "Перехвата" сотрудники ДПС разыскали авто на 65-км МКАД.
Потерпевшую спасли, а касательно задержанного возбудили уголовное дело. Подробности инцидента представители пресс-служб органов пока не сообщают.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:20