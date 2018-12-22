В Москве полиция задержала подозреваемого в попытке похищения женщины





32-летняя москвичка едва не стала жертвой злоумышленника. На Синявской улице незнакомец схватил жительницу столицы и насильно посадил в машину марки ВАЗ-21150. Нарушитель закона попытался скрыться, но после объявления плана "Перехвата" сотрудники ДПС разыскали авто на 65-км МКАД.Потерпевшую спасли, а касательно задержанного возбудили уголовное дело. Подробности инцидента представители пресс-служб органов пока не сообщают.