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Ани Лорак привела свою дочь Софию на шоу "Голос"

Знаменитая украинская и российская певица, а теперь и наставник в шоу "Голос" на Первом канале Ани Лорак в своем блоге Instagram показала снимок со своей дочерью Софией. Звездная мама неожиданно для коллег привела ребенка на работу. Поклонники засыпали наследницу артистки восторженными комментариями.
Ани Лорак привела свою дочь Софию на шоу "Голос"

Ани Лорак является одним из четырех наставников в самом поющем проекте страны. На данный момент в конкурсе начались прямые эфиры, и знаменитая мама решила взять Софию с собой на съемки. Под постом певица написала: «Сегодня моя помощница София помогала мне на прямом эфире».
Читатели блога Ани Лорак пришли в восторг от фотографии, кто-то отметил, что девочка станет настоящей звездой в будущем. Многие похвалили ребенка за помощь маме.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:43

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