Ани Лорак привела свою дочь Софию на шоу "Голос"

Ани Лорак является одним из четырех наставников в самом поющем проекте страны. На данный момент в конкурсе начались прямые эфиры, и знаменитая мама решила взять Софию с собой на съемки. Под постом певица написала: «Сегодня моя помощница София помогала мне на прямом эфире».Читатели блога Ани Лорак пришли в восторг от фотографии, кто-то отметил, что девочка станет настоящей звездой в будущем. Многие похвалили ребенка за помощь маме.