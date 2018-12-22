Возлюбленная Яббарова – Рита Ларченко попыталась записать в студии звукозаписи свою первую песню

Всем известно, что Маргарита в последнее время начала довольно серьезно задумываться на тему того, чем же она хочет заниматься, когда покинет реалити-шоу «Дом-2» и отправиться в свободное плаванье.Не так давно Ларченко все-таки определилась с профессией и заявила, что хочет стать певицей. Впрочем, Яббаров отметил, что для начала они с возлюбленной планируют открыть свой караоке-бар, где Маргарита как раз будет пытаться усовершенствовать свои вокальные способности, ведь девушка просто грезит тем, чтобы повторить путь прославленной Ольги Бузовой.По словам Риты, она хочет записывать такие хиты, которые станут популярными не только на территории России, но и за рубежом. Только вот Илье, по мнению телезрителей «Дома-2», придется вложить немало денег в свою новую пассию, чтобы сделать из нее профессиональную артистку.На днях в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлены попытки Маргариты записать в студии звукозаписи свою первую музыкальную композицию. Нужно сказать, что не только интернет-пользователей шокировало то, как поет Ларченко, но и ее гражданского мужа.Яббаров не смог сдержаться, когда услышал, как поет Рита, и начал смеяться, но все-таки не стал издеваться над вокальными способностями своей избранницы.