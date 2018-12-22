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Ванесса Паради празднует 46-й день рождения

Сегодня свой 46-й день рождения празднует известная актриса, модель и певица из Франции Ванесса Паради. Первые шаги к звёздной карьере она сделала ещё в 7 лет, когда приняла участие в шоу «Школа поклонников», где спела композицию из мюзикла «Эмили Жоли».

Ванесса Паради празднует 46-й день рождения


Ванесса Паради к своим 46 годам достигла небывалых высот — знаменитость стала узнаваемой во всём мире моделью, сыграла разного плана роли в более 30 фильмах и записала порядка 11 студийных альбомов в качестве певицы. Впервые на съёмочную площадку она попала в возрасте 7 лет, когда стала участницей талант-шоу «Школа поклонников». Следующее появление перед камерами случилось через долгих 7 лет, когда будущая звезда уже записала три альбома, после чего обрела невероятную популярность благодаря песне «Таксист Джо». Кроме того, длительное время именинница сотрудничала с модным домом Chanel, а сам Карл Лагерфельд искренне называл обладательницу обворожительной улыбки собственной музой.

Дополнительное пристальное внимание публики к себе Ванесса Паради привлекла во время совместной жизни с Джонни Деппом. Звёзды состояли в официальном браке с 1998 по 2012 года, за время которого у них родились двое детей. В 2018 году в возрасте 45 лет актриса снова вышла замуж, став законной супругой известного режиссёра Самюэля Беншетри.



 
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Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 15:42

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