Ванесса Паради празднует 46-й день рождения

Ванесса Паради к своим 46 годам достигла небывалых высот — знаменитость стала узнаваемой во всём мире моделью, сыграла разного плана роли в более 30 фильмах и записала порядка 11 студийных альбомов в качестве певицы. Впервые на съёмочную площадку она попала в возрасте 7 лет, когда стала участницей талант-шоу «Школа поклонников». Следующее появление перед камерами случилось через долгих 7 лет, когда будущая звезда уже записала три альбома, после чего обрела невероятную популярность благодаря песне «Таксист Джо». Кроме того, длительное время именинница сотрудничала с модным домом Chanel, а сам Карл Лагерфельд искренне называл обладательницу обворожительной улыбки собственной музой.Дополнительное пристальное внимание публики к себе Ванесса Паради привлекла во время совместной жизни с Джонни Деппом. Звёзды состояли в официальном браке с 1998 по 2012 года, за время которого у них родились двое детей. В 2018 году в возрасте 45 лет актриса снова вышла замуж, став законной супругой известного режиссёра Самюэля Беншетри.