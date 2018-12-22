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В 2019 году кинолюбителей ждет множество интересных кинопремьер

Новый 2019 год порадует кинолюбителей грандиозными премьерами различных сюжетов. Уже в январе зрителей ждет три потрясающие картины: «Мэри Поппинс возвращается» (3 января), «Две королевы» и «Стекло» (17 января).
В 2019 году кинолюбителей ждет множество интересных кинопремьер

Однако на этом зимний прокат не останавливается, в феврале публике будут представлены две картины в жанре фантастики «Алита: Боевой ангел» (14 февраля) и «Поступь хаоса» (28 февраля). В весеннем периоде кинотеатры покажут сразу шесть картин. 7 марта в прокат выйдет фильм «Капитан Марвел», в данном боевике речь пойдет о девушке, у которой оказалась суперсила. Теперь ей осталось научиться правильно ею управлять, и никому не навредить. Картина «Дамбо» (28 марта) пополнит копилку добрых семейных фильмов, это ремейк на одноименный мультик о слоненке, который умеет летать благодаря ушам вместо крыльев. 4 апреля состоится премьера сразу двух картин: «Шазам» и «Кладбище домашних животных». Теплый весенний период завершится прокатом фантастических картин «Хеллобой: Возрождение кровавой корлевы» и «Мстители-4»

Летом и осенью зрители смогут насладиться различными жанрами, начиная от фантастики «Люди Икс: Темный Феникс» (6 июня) и заканчивая «Чудо-женщина: 1984» (31 октября). Также в прокате появится кинолента, которая понравится любителям острых ощущений в жанре ужаса «Оно-2» (5 сентября).



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:14

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