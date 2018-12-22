За Еленой Воробей ухаживает влюбленный ресторатор из Ростова





Юмористка очень часто бывает в Ростове во время гастролей и каждый раз таинственный воздыхатель старается удивить Елену Воробей особенным подарком. Бизнесмен узнал, что артистка обожает коллекционировать различные статуэтки, и вручил ей тукана и попугая из фарфора.В настоящий момент знаменитость покоряет своим юмором Германию. После завершения тура Елена Воробей начнет подготовку к бенефису, где можно будет увидеть коллег звезды: Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова, Сергея Дроботенко, Клару Новикову, Владимира Винокура. На концерте артистки появится и близкий друг Елены - певец Николай Басков.