За Еленой Воробей ухаживает влюбленный ресторатор из Ростова
Недавно стало известно, что за звездой комедийного жанра Еленой Воробей ухаживает один влюбленный ресторатор из Ростова. Артистка не любит афишировать любовные отношения, но не скрывает, что шикарные подарки и внимание настойчивого кавалера ей приятны.
Юмористка очень часто бывает в Ростове во время гастролей и каждый раз таинственный воздыхатель старается удивить Елену Воробей особенным подарком. Бизнесмен узнал, что артистка обожает коллекционировать различные статуэтки, и вручил ей тукана и попугая из фарфора.
В настоящий момент знаменитость покоряет своим юмором Германию. После завершения тура Елена Воробей начнет подготовку к бенефису, где можно будет увидеть коллег звезды: Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова, Сергея Дроботенко, Клару Новикову, Владимира Винокура. На концерте артистки появится и близкий друг Елены - певец Николай Басков.
Юмористка очень часто бывает в Ростове во время гастролей и каждый раз таинственный воздыхатель старается удивить Елену Воробей особенным подарком. Бизнесмен узнал, что артистка обожает коллекционировать различные статуэтки, и вручил ей тукана и попугая из фарфора.
В настоящий момент знаменитость покоряет своим юмором Германию. После завершения тура Елена Воробей начнет подготовку к бенефису, где можно будет увидеть коллег звезды: Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова, Сергея Дроботенко, Клару Новикову, Владимира Винокура. На концерте артистки появится и близкий друг Елены - певец Николай Басков.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:53