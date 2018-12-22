«Дом-2»: На Сейшелах опять произошла жестокая женская драка
На реалити-шоу «Дом-2» опять подрались участницы, которые находятся на Сейшельских островах.
Не секрет, что отношения Евгения Ромашова и Юлии Щегловой подошли к логическому завершения, так толком и не начавшись. Причиной расставания ребят стало то, что у каждого из них было немало поводов устроить своему партнеру очередной скандал и высказать претензии друг другу, которые копились на протяжении нескольких недель.
Впрочем, больше всего именно Евгения все раздражает, поэтому он спешит высказать все своей второй половинке. Судя по скринам, которые появились в социальной сети несколько часов назад и комментариям к ним, у Ромашова на Сейшелах появилась своя группа поддержки.
Как выяснилось, на сторону Евгения встала Олеся Ткаченко, которая поспешила в пух и прах раскритиковать Юлию в тот момент, когда в комнате находился Евгений. По словам блондинки, Щеглова не только лишает своего возлюбленного возможности общаться с другими ребятами на «Острове любви», но и тянет Ромашова на дно.
Также Ткаченко заявила, что считает Щеглову слабой. Олеся подчеркнула, что брюнетка бесхарактерная и слабая участница. Нужно сказать, что слова блондинки очень разозлили Юлю, которая сначала кинула в девушку кружку, а потом и вовсе накинулась на нее.
Разнять и успокоить девушек оказалось очень сложно. На помощь Евгению пришел Виктор Литвинов, который с большим трудом растащил хулиганок.
Не секрет, что отношения Евгения Ромашова и Юлии Щегловой подошли к логическому завершения, так толком и не начавшись. Причиной расставания ребят стало то, что у каждого из них было немало поводов устроить своему партнеру очередной скандал и высказать претензии друг другу, которые копились на протяжении нескольких недель.
Впрочем, больше всего именно Евгения все раздражает, поэтому он спешит высказать все своей второй половинке. Судя по скринам, которые появились в социальной сети несколько часов назад и комментариям к ним, у Ромашова на Сейшелах появилась своя группа поддержки.
Как выяснилось, на сторону Евгения встала Олеся Ткаченко, которая поспешила в пух и прах раскритиковать Юлию в тот момент, когда в комнате находился Евгений. По словам блондинки, Щеглова не только лишает своего возлюбленного возможности общаться с другими ребятами на «Острове любви», но и тянет Ромашова на дно.
Также Ткаченко заявила, что считает Щеглову слабой. Олеся подчеркнула, что брюнетка бесхарактерная и слабая участница. Нужно сказать, что слова блондинки очень разозлили Юлю, которая сначала кинула в девушку кружку, а потом и вовсе накинулась на нее.
Разнять и успокоить девушек оказалось очень сложно. На помощь Евгению пришел Виктор Литвинов, который с большим трудом растащил хулиганок.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:49