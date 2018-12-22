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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева гордится тем, что не работала в эскорте

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Водонаева заявила в своей новой книге «Голая», что гордится тем, как заработала на свою роскошную жизнь благодаря усердному труду.

Не так давно звезда одного из самых скандальных реалити-шоу России официально презентовала свою книгу под названием «Голая». Водонаева сразу же подчеркнула, что в этой книге рассказывает не только о своей жизни, но и о том, как ей удалось стать настолько популярной.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева гордится тем, что не работала в эскорте

По словам Алены, она до сих пор не может забыть те времена, когда ее обвиняли в том, что она «бросила» своего единственного ребенка на родителей и улетела на полгода в другую страну вести телепроект «Каникулы в Мексике». Телезнаменитость отмечает, что в тот период у нее просто не было другого выбора, так как она уже развелась с отцом сына.

И у Алены, и у ее бывшего мужа уже были новые отношения, поэтому Водонаевой нужно было самой думать о том, как обеспечить и себя и ребенка всем необходимым. В результате бывшая участница «Дома-2» приняла решение делать это так, как считала в тот момент правильным.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева гордится тем, что не работала в эскорте


Также Водонаева добавила, что на протяжении тех шести месяцев, которые она провела в Мексике, ей удалось заработать хорошие деньги своим трудом, и ей не пришлось заниматься эскортом, чтобы купить ребенку хорошую одежду или вкусную шоколадку.

По мнению Алены, хорошие матери должны обеспечить своим детям достойную жизнь, а не сидеть в социальных сетях, чтобы облить ту или иную звезду грязью за то, что она оставила своего ребенка на родителей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:29

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