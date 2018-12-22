Эксперт: Расположить к себе Жёлтую Свинью поможет правильное украшение дома к Новому году





Как объяснил в беседе с журналистами дизайнер Николай Круглов, Жёлтая Земляная Свинья, являющаяся символом следующего 2019 года, любит порядок, уют и яркие цвета, а также символизирует домашний очаг и неизменные традиции. Именно поэтому он рекомендует ответственно подойти к праздничному украшению дома, чтобы расположить её к себе. Оказалось, что наилучшим вариантов в этом году будет сведение к минимуму искусственных пластиковых игрушек и гирлянд, а также разнообразие цветной мишуры на ёлке. Идеальным решением, со слов эксперта, станет сочетание жёлтого, золотого, зелёного и коричневого оттенков. Кроме того, не лишними в каждом уголке дома будут и небольшие корзиночки, но не вазы, с еловыми шишками, желудями и яблоками. Всё это позволит Жёлтой Земляной Свинье надолго задержаться в жилище, куда она весь год будет привлекать согласие, уют и хороших гостей. Продемонстрировать символу 2019 года своё гостеприимство тоже нужно, а подойдёт для этого самодельный венок из еловых веток, украшенный шишками, игрушками и фигурками свиньи.Что касается праздничного стола, то здесь необходимо тщательно продумывать всё до мелочей, начиная с хлопчатобумажной скатерти, заканчивая нарезкой самых простых фруктов. Всё дело в том, что изначально свинья всегда считалась исключительно деревенским животным, а потому даже изысканная хрустальная посуда не совсем подойдёт для встречи 2019 года.