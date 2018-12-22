Невостребованная в Украине Ротару даст новогодние концерты в Казахстане

"Ну хоть кто-то помог нашей знаменитой пенсионерке концы с концами свести", - пошутил Манукян.

Вадим Манукян из Госдумы поделился своими мыслями касательно концертной деятельности Ротару. Артистка из-за своей тесной связи с украинской публикой не пожелала давать новогодние выступления в России. При этом обычный выход знаменитости на сцену может обойтись организаторам в 100 тысяч долларов. На Новый год, сообщают источники, Ротару решила брать по 200 тысяч долларов за выступление, однако в Украине не нашлось тех, кто смог бы предложить ей столь внушительные деньги.Из-за своей невостребованности исполнительница могла в 2019-м остаться без весьма прибыльных корпоративов, однако на помощь ей пришли поклонники из Казахстана. Уже известно, что на зимние праздники дива будет выступать именно там.Манукян удивился, что в Казахстане, как оказалось, собралось много зажиточных бизнесменов бывшего СССР. Не понравился члену Госдумы отказ Ротару петь для россиян, как делают это Светлана Лобода и Ани Лорак.