В Сети смеются над Порошенко из-за празднования юбилея "украинского гиганта" Ан-225





Гарант Конституции сообщил, что сегодня транспортному реактивному самолету Ан-225 "Мрия" исполняется 30-лет. На слова Петра Порошенко, о том, что Ан-225 - "украинский гигант", комментаторы очень бурно отреагировали.Многие объяснили президенту Незалежной, что он заблуждается: Петрлексеич, где это ваше, израильское? Самолет ... построен при СССР в УССР в 1988г. (первый полет), до сих пор в единственном экземпляре...", "Аэробус достижение всего советского авиастроения", "Гарно), а кроме советских разработок что ёще есть с эпохи незалежности?".Ан-225 "Мрия" в 1984-1988 гг. был создан в СССР на Киевском механическом заводе. Сейчас один экземпляр авиасудна эксплуатирует украинская компания Antonov Airlines.