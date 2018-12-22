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В Сети смеются над Порошенко из-за празднования юбилея "украинского гиганта" Ан-225

ВВ Сети смеются над Петром Порошенко из-за празднования юбилея "украинского гиганта" Ан-225. В Twitter он "присвоил" советский самолет и указал, что в кодификации НАТО он имеет наименование "Козак".

В Сети смеются над Порошенко из-за празднования юбилея "украинского гиганта" Ан-225

Гарант Конституции сообщил, что сегодня транспортному реактивному самолету Ан-225 "Мрия" исполняется 30-лет. На слова Петра Порошенко, о том, что Ан-225 - "украинский гигант", комментаторы очень бурно отреагировали.

Многие объяснили президенту Незалежной, что он заблуждается: Петрлексеич, где это ваше, израильское? Самолет ... построен при СССР в УССР в 1988г. (первый полет), до сих пор в единственном экземпляре...", "Аэробус достижение всего советского авиастроения", "Гарно), а кроме советских разработок что ёще есть с эпохи незалежности?".

Ан-225 "Мрия" в 1984-1988 гг. был создан в СССР на Киевском механическом заводе. Сейчас один экземпляр авиасудна эксплуатирует украинская компания Antonov Airlines.



 
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Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:07

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