Блогер Wylsacom представил список лучших смартфонов текущего года





По словам эксперта, данное устройство имеет отличные камеры. На втором месте оказался iPhone XR. Валентин Петухов отмечает, что это превосходный смартфон, однако несколько дороговат. Третье место досталось продукции китайского бренда Xiaomi. Речь идёт о версии Mi8. Данная модель является отличной альтернативой устройств известных брендов.На четвёртое место блогер поставил продукт фирмы Asus. Вторая генерация Max Pro стала очень удачной моделью, получив много положительных качеств за небольшую цену.