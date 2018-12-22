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Блогер Wylsacom представил список лучших смартфонов текущего года

Российский популярный блогер Wylsacom представил список лучших смартфонов текущего года. Самым интересным смартфоном специалист считает версию Huawei Mate 20 Pro.

Блогер Wylsacom представил список лучших смартфонов текущего года


По словам эксперта, данное устройство имеет отличные камеры. На втором месте оказался iPhone XR. Валентин Петухов отмечает, что это превосходный смартфон, однако несколько дороговат. Третье место досталось продукции китайского бренда Xiaomi. Речь идёт о версии Mi8. Данная модель является отличной альтернативой устройств известных брендов.

На четвёртое место блогер поставил продукт фирмы Asus. Вторая генерация Max Pro стала очень удачной моделью, получив много положительных качеств за небольшую цену.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07

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