NASA объяснило причину затенения российского модуля МКС





Дэниел Хуот из NASA опроверг слух о том, что модуль российских космонавтов на МКС затенили, чтобы уберечь от высоких температур. Как объясняет специалист, солнечными батареями постоянно создают тень на том или ином сегменте станции. Ранее источники сообщили, что якобы экипаж модуля "Звезда" и аппаратура могли перегреться из-за солнечных лучей, поэтому американские батареи повернули в их сторону.По словам Хуота, мера является постоянном и профилактической, и никакой опасности в данный момент для астронавтов и станции нет. Затенение разных сегментов не влияет также на потерю энергии МКС.В периоды высокого бет-угла, когда солнечного света поступает больше, команды станции частично меняют свою ориентацию, чтобы разные отсеки можно было затенить. Но с перегревом меры никак не связаны.