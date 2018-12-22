Житель Башкирии выиграл в лотерею более 1 миллиона рублей
Житель Башкирии перед новогодними праздниками выиграл более 1 миллиона рублей, практически не потратившись на приобретение билета. Об этом стало известно после публикации на сайте лотереи «Зодиак» сообщения, в котором счастливчика пригласили в Москву забрать свои деньги.
Сегодня утром стало известно о том, что купленный жителем Башкирии за 50 рублей лотерейный билет «Столото» оказался выигрышным. Счастливчик, проживающий в Башкортостане, перед новогодними праздниками получит более миллиона рублей, а именно 1,2 млн.
На официальном сайте лотереи «Зодиак» уже опубликован номер билета, получившего главный приз, а также приглашение его владельца в главный офис в Москву, где он сможет забрать свой необычный новогодний сюрприз.
Сегодня утром стало известно о том, что купленный жителем Башкирии за 50 рублей лотерейный билет «Столото» оказался выигрышным. Счастливчик, проживающий в Башкортостане, перед новогодними праздниками получит более миллиона рублей, а именно 1,2 млн.
На официальном сайте лотереи «Зодиак» уже опубликован номер билета, получившего главный приз, а также приглашение его владельца в главный офис в Москву, где он сможет забрать свой необычный новогодний сюрприз.
Общество
Добавил: Oksana Сегодня, 14:40