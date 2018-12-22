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Ольга Бузова «раздражала» директора гимназии своей неформальной одеждой и необычными прическами

Мама новоиспеченной артистки Ольги Бузовой – Ирина Александровна дала очередное интервью, в котором рассказала, почему директору гимназии, в которой училась ее звездная дочь, она никогда не нравилась.

На днях в социальной сети появилось недавнее интервью Ирины Александровны, в котором родительница поющей телеведущей снова затронула тему ее детства.

Ольга Бузова «раздражала» директора гимназии своей неформальной одеждой и необычными прическами

По словам матери Ольги Бузовой, ее старшая наследница в подростковом возрасте вела себя не так, как другие дети ее возраста. Оказывается, что именно поэтому будущая знаменитость никогда не нравилась директору гимназии, в которой она училась, а также «раздражала» его.

Возмущало управляющего школы то, что Ольга появлялась на уроках с необычными прическами и в неформальных нарядах. А в девятом классе директор гимназии Зорина и вовсе попросила всех родителей, дети которых учились с дочерью Ирины Александровны, устроить ученице настоящий саботаж.

Ольга Бузова «раздражала» директора гимназии своей неформальной одеждой и необычными прическами

Бойкот одноклассников, по словам матери Бузовой, ее дочь воспринимала очень близко к сердцу, поэтому почти каждый день ей приходилось повторять Ольге, что она не должна уходить от проблем, так как потом она будет повторять эту же ошибку на протяжении всей своей жизни.

И, несмотря на то, что Ольга училась практически на «отлично», претензии Ирине Александровне от руководителя учебного заведения поступали ежедневно. К слову, сейчас в гимназии новый директор, однако и он не приветствует Бузову, заявляя, что она никогда не переступит порог его школы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:07

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